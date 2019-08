Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 2 Keller aufgebrochen, mehrere Gegenstände entwendet

Arnstadt (ots)

Am Samstag erhielt die Polizei Arnstadt-Ilmenau Kenntnis über einen Einbruch in Kellerabteile in der Schillestraße. In der Nacht vom 16.08.2019 zum 17.08.2019 wurden dort 2 Keller aufgebrochen und mehrere Gegenstände, darunter Spirituosen und eine Sammlung, entwendet. An einem dritten Keller scheiterten die Diebe. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter der Hinweisnummer 0207939/2019 entgegen. (sb)

