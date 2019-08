Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flugeinlage endet glimpflich

Ruhla / Wartburgkreis (ots)

Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein 56 jähriger Autofahrer aus Köln, welcher in der Ortslage Ruhla einen Unfall verursachte. Gegen 14:00 Uhr fuhr besagter Kölner den Dornsenberg in Ruhla stadtauswärts in Richtung Bad Liebenstein. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach rechts auf den Gehweg und überfuhr hier einen Baum. An dem Baum bzw. dessen Schutzbügel hob das Fahrzeug ab, flog über einen dahinter stehenden Pkw-Anhänger auf die Motorhaube eines abgeparkten Subaru und verkeilte sich anschließend zwischen dem Subaru und einer Grundstücksmauer. Glücklicherweise war zum Unfallzeitpunkt kein Fußgänger am Unglücksort.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine Ehefrau leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen, dem Anhänger sowie dem Baum entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.(ri)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell