Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoscheiben zerstört um an Beute zu gelangen

Arnstadt (ots)

Am Freitag wurden die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau gerufen, da Diebe die Autoscheiben zweier Fahrzeuge in der Kasselerstraße in Arnstadt entglast haben um so an ihre Beute zu gelangen. Die Diebe, welche sich zwischen 07:30 Uhr - 14:40 Uhr an den Fahrzeugen zu schaffen machten und eine Tasche der Deutschen Post ohne Inhalt entwendeten, konnten vor Ort nicht angetroffen und bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. Wer im Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat kann die Hinweise an die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 unter der Hinweisnummer 0207456/2019 weiterleiten. (sb)

