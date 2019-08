Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Moped entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 15.08.2019 wurde in der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.30 Uhr ein Moped S 51 in der Farbe blau aus der Schwanitzstraße entwendet. Das Moped war auf einem Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Hinweisnummer 0206698/2019 entgegen. (ah)

