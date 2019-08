Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 13-jähriger Junge wird Opfer einer Körperverletzung - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 13-Jähriger wurde gestern Nachmittag gegen 14.20 Uhr vor dem Parkhaus in der Triniusstraße von einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er richtete sich hilfesuchend an eine Mitarbeiterin eines Pflegediensts, die einen Rettenugswagen verständigte. Der Unbekannte flüchtete zu Fuß in Richtung Goethestraße. Zu den Hintergründen der Tat gibt es aktuell keine Hinweise. Diese sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- nichtdeutsch - hellbraune Haut - ca. 25-30 Jahre - ca. 180 cm groß - Glatze - weiße lange Hose, braunes Muskelshirt

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Nummer 0205842/2019. (ah)

