Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Küchenbrand - 10.000 Euro Sachschaden

Frauenwald (ots)

Gestern Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Südstraße zu einem Küchenbrand. Vermutlich entwickelte sich das Feuer aufgrund zu heiß gewordenen Öls in einer Bratpfanne. Die Bewohner hatten versucht, den entstehenden Brand mit Wasser abzulöschen, was zu einem Flammenübergriff auf die Dunstabzugshaube und der Hängeschränke führte. Die drei Bewohner im Alter von 32 bis 43 Jahren konnten das Haus rechtzeitig verlassen und der Brand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (ah)

