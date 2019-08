Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugen geklärt

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Im Mittwochmorgen versuchte eine 51-Jährige mit ihrem Skoda in der Brauhausstraße zu wenden. Hierbei verschätzte sich die Fahrerin und kollidierte mit einem geparkten Honda am Straßenrand. Arbeiter auf einer Baustelle beobachteten den Vorgang, informierten die 38-jährige Geschädigte und forderten die Unfallverursacherin auf, an der Unfallstelle zu verbleiben. Nach kurzer Wartezeit setzte die Dame ihre Fahrt jedoch fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund des bekannten Kennzeichens waren die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha in der Lage die flüchtige Fahrerin schnell zu ermitteln. Sie erwartete nun eine Strafanzeige. (db)

