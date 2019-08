Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Trunkenheit im Verkehr

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Straße "An der Marienhöhe" hielten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer an. Bei dem 54-Jährigen konnte im Rahmen eines Atemalkoholtests ein Wert von 1,52 Promille festgestellt werden. Somit stellten die Polizisten den Führerschein sicher und anschließend wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. (db)

