Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hasen gestohlen - Zeugen gesucht

Wenigenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

In der Zeit von Dienstag 18:30 Uhr bis Mittwoch 09:15 Uhr entwendete ein Unbekannter aus einer Parzelle einer Gartenanlage zwei Zwerghasen. Die Gartenanlage befindet sich in der Straße "Hinter den Höfen". Die Hasen befanden sich zur Tatzeit in ihrem Außengehege. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0205127/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell