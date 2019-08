Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tier ausgewichen und gegen Laterne geprallt

Plaue (ILm-Kreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden am heutigen Tag ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Die 25-jährige Mazda-Fahrerin wich nach eigenen Angaben einem Tier aus, kam nach rechts von Fahrbahn ab und kollidierte folgend mit einer Laterne am Straßenrand. Die Laterne brach aufgrund des Aufpralls und fiel gegen eine Hauswand. Die Fahrzeugführerin verletzte sich durch den Unfall leicht, benötigte jedoch keine ärztliche Versorgung. Das Fahrzeug war letztlich nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straße war insgesamt für 1,5h gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. (db)

