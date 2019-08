Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Der Fahrer eines unbekannten Pkw stieß am 01.08.2019, 16.15 Uhr bis 17.30 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen abgestellten blauen Renault Captur mit Gothaer Kennzeichen. Der Renault war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Schubertstraße abgestellt und wurde an der hinteren rechten Fahrzeugseite/-ecke beschädigt. An dem Renault wurde eine Notiz mit einer Rufnummer und einem Nachnamen hinterlassen. Ob diese durch den Verursacher oder einen Zeugen hinterlassen wurde, ist unbekannt. Bisherige Recherchen blieben ergebnislos. Wer hat diese Notiz hinterlassen und wer kann Angaben zu der Unfallflucht machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und unter Angabe der Nummer 0194844/2019 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell