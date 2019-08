Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere versuchte Entwendung eines Peugeot 508

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es zu einer weiteren Anzeigenaufnahme nach einer versuchten Entwendung eines Peugeot 508 in der Breiten Gasse. Die Tatzeit liegt in der Nacht von Montag auf Dienstag. Die Polizei Gotha nahm die Ermittlungen auf und Zeugen werden gebeten sich unter der Angabe der Hinweis-Nr. 0204478/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. (db)

