Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "An der Schlossmauer". Der Pkw Opel des 34-jährigen Geschädigten war auf dem Parkplatz einer dortigen Bank geparkt. Die Polizei ermittelt im Moment gegen Unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0204545/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

