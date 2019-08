Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit am Nahkauf

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Am frühen Montagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 29-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ursächlich war ein vorhergehender Streit in dessen Folge der 18-jährige Täter dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht schlug. Hierbei verletzte sich der 29-Jährige leicht. Die Polizei nahm am Einsatzort mehrere Anzeigen auf und erteilte beiden Beteiligten einen Platzverweis. (db)

