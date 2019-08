Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Müllcontainer in Brand gesteckt

Ilmenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu drei Containerbränden in der Innenstadt. Die Tatorte befinden sich am Wetzlarer Platz, am Ilmufer und am Homburger Platz. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brände laufen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0202387/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell