Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an Schule

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagvormittag kam es zur Anzeigenaufnahme nach einer Sachbeschädigung am Schulgebäude der Gesamtschule in Gräfenroda. Unbekannte entwendeten zunächst mehrere Leitpfosten und ein Kilometrierungszeichen der B88 zwischen Gräfenroda und Frankenhain. Anschließend begaben sich die Personen zur Schule und stiegen auf das Dach. Dort zerstörten die Unbekannten das Dachfenster und warfen die zuvor entwendeten Gegenstände in das Schulinnere. Zusätzlich beschädigten die Personen den Briefkasten der Schule, sodass letztlich ein Sachschaden in Höhe 1500 Euro festzustellen war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0202139/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell