Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Eisenach (ots)

Am Freitag, zwischen 10:15 Uhr und 12:00 Uhr ereignet sich im Parkhaus Am Markt in Eisenach Hinter der Mauer eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wird ein ordnungsgemäß abgestellter grauer Ford Fiesta durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher bleibt nicht vor Ort oder meldet sich bei der Polizei, sondern entfernt sich pflichtwidrig vom Unfallort. Es entsteht Sachschaden am Ford in geschätzter Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. (mwi)

Rückfragen und Hinweise bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell