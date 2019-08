Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Mosbach (ots)

Am Samstagabend, um 19:25 Uhr wird in der Theo-Neubauer-Straße in Mosbach ein 18-jähriger Mosbacher mit seinem Opel Corsa einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei kann festgestellt werden, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt in der Folge einen Wert von 0,78 Promille. Der Mann wird anschließend zur PI Eisenach gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wird. Dabei wird ein vorwerfbarer Wert von 0,60 Promille festgestellt. Eine Anzeige wird aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

