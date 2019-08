Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrererlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss

Eisenach (ots)

Am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, wird in der Clemdastraße in Eisenach ein 28-jähriger Eisenacher mit seinem Skoda Fabia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es kann hierbei festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin gibt der Mann an, am Nachmittag noch Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Anzeigen wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln sowie ohne Fahrerlaubnis werden aufgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wird unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (mwi)

