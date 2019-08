Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Schönau a.d. Hörsel (ots)

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag, gegen 01:30 Uhr wird in der Deubacher Straße in Schönau a.d. Hörsel eine 29-jährige Frau aus Kittelsthal mit ihrem Hyundai I30 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei sind Anzeichen von Alkoholkonsum ersichtlich. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergibt in der Folge einen Wert von 0,63 Promille. Die Frau wird anschließend zur PI Eisenach gebracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wird. Dieser bestätigt den Wert nahezu: 0,64 Promille. Eine Anzeige wird aufgenommen und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

