Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In ein Wohnhaus eingestiegen und Geld entwendet

Arnstadt (ots)

Ungebetenen Besuch bekam eine Familie in ihrem Haus in der Untergasse. Freitagnacht stieg ein Dieb unbemerkt von den Bewohnern in das Haus ein, suchte Geld, fand es auch und machte sich unerkannt von dannen. Die genaueren Umstände werden noch geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. (ef)

