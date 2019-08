Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: T-shirt und Socken geklaut

Arnstadt (ots)

Gleich im Doppelpack kamen Ladendiebe am Samstagnachmittag in ein Bekleidungsgeschäft im IKC. Die beiden lettischen Männer rissen in der Umkleidekabine jeweils die Etiketten von der Ware ab, versteckten die Sachen dann unter ihren Jacken und wollten das Geschäft ohne zu zahlen verlassen. Dies wurde jedoch durch die Verkäuferinnen bemerkt und die Polizei verständigt. Beide Langfinger konnten noch vor Ort gestellt werden, sie waren stark betrunken und verstanden die ganze "Aufregung wegen dieser Kleinigkeit" überhaupt nicht. Das diese "Kleinigkeit" nun eine Anzeige nach sich zieht, haben sie nun gelernt. (ef)

