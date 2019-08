Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teichplane zerschnitten

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum der letzten zwei Wochen wurde die Teichplane eines Teichs an der Motorcrossstrecke an der B 247 bei Schwabhausen zerschnitten. Der dadurch entstandene Sachschaden konnte bei der Anzeigenaufnahme durch die Gothaer Polizei noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche Angaben zum unbekannten Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0201528/2019. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell