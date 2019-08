Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Restmüllcontainers

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Den Brand eines Restmüllcontainers in der Straße "An der Goth" musste die Gothaer Berufsfeuerwehr am Samstag kurz nach 09.00 Uhr löschen. Warum es zum Brandausbruch kam, bei dem auch Bretter eines Zauns in Mittleidenschaft gezogehn wurden, ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 800 Euro. (av)

