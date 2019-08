Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feuer gelegt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Holzhaufen wurde durch einen unbekannten Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr an einem in der Renovierung befindlichen Haus in der Uelleber Straße in Brand gesetzt. Zum Glück ist nur geringer Sachschaden entstanden. Da es im unmittelbaren Tatortbereich bereits öfters zu Bränden kam, sucht die Gothaer Polizei Zeugen unter der Telefonnummer 03621/781123 und Angabe der Bezugsnummer 0201902/2019. (av)

