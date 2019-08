Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerspenstiger Ladendieb gestellt

Ilmenau (ots)

Samstagabend gg. 17:30 Uhr stellte ein Security-Mitarbeiter einen Ladendieb in einem Verbrauchermarkt am Mühltor. Der 34-jährige Dieb wollte 2 Flaschen Vodka entwenden, wurde hierbei jedoch durch den Detektiv bemerkt und zur Rede gestellt. Der Dieb versuchte abzuhauen und wehrte sich heftig gegen den Detektiv, welcher ihn jedoch überwältigen konnte. Allerdings verletzte sich der Detektiv hierbei leicht und sein T-Shirt wurde zerrissen. Die hinzugerufene Polizei nahm den Dieb fest, musste ihn jedoch am nächsten Tag wieder auf freien Fuß setzten. Er war der Polizei im übrigen bereits bestens bekannt. (ef)

