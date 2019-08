Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahr eines Mopeds nicht beachtet

Niederwillingen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Mopedfahrer kam es am Samstagabend an der Kreuzung Alte Bahnhofstraße/ Am Denkmal. Eine 36-jährige Renault-Fahrerin übersah den auf der Vorfahrtstraße fahrenden 17-jährigen Mopedfahrer und stieß mit diesem zusammen, wobei dieser stürzte und sich leicht verletzte. (ef)

