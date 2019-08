Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 5 Garagen aufgebrochen, 2 Simson entwendet

Großbreitenbach (ots)

Im Laufe der Freitagnacht wurden am Garagenkomplex in der Pfullinger Straße insgesamt 5 Garagen aufgebrochen. Daraus wurden unter anderem 2 Simson S 51 entwendet. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 zu melden. (ef)

