Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheiben von Pkw eingeschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich zwei Pkw-Scheiben schlug ein 44-Jähriger mit zwei Kurzhantelstangen am frühen Samstagmorgen in der Schubertstraße auf der Suche nach Geld und Nahrungsmitteln ein. Durch Beamte der Landespolizeiinspektion Gotha konnte der Mann noch in Tatortnähe festgestellt und festgenommen werden. Auf Grund seines Verhaltens wurde er einem Arzt vorgestellt und im Anschluss durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Fachkrankenhaus zur psychischen Begutachtung gebracht. Gegen den Mann wurde nach Weisung der Staatsanwaltschaft Erfurt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (av)

