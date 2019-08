Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Freitag nach 21 Uhr in der Oststraße. Auf einem Parkplatz parkte ein 22-Jähriger seinen Pkw VW aus einer Parklücke aus und übersah dabei einen 39-jährigen Fußgänger mit seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 39-Jährige verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und zudem mit messbaren 0,83 Promille Alkohol in der Atemluft alkoholisiert war. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell