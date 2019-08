Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt - Quadfahrerin gestellt

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend verfolgte eine Streifenwagenbesatzung des Inspektionsdienstes Gotha ein Moped und ein Quad ohne Kennzeichen in der Ortslage Schwabhausen. In der Straße "Unterm Kirchberg" konnte das Quad gestellt und die Fahrerin identifiziert werden. Es handelte sich um eine 28-jährige Frau aus Mühlberg. Wie sich herausstellte, war das Gefährt sogar ordnungsgemäß zugelassen, jedoch wurden die Kennzeichentafeln nachfolgend wieder entfernt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige u. a. wegen Kennzeichenmissbrauchs. (av)

