Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmuck samt Vitrine gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Schmuck im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro erbeutete ein noch unbekannter Dieb am Freitag aus einem Kaufhaus in der Erfurter Straße. Dazu nahm er eine kleinere Glasvitrine samt Schmuck einfach mit und verließ das Kaufhaus. Der Unbekannte wurde anfänglich vom Personal noch verfolgt, konnte aber flüchten. Später wurde die inzwischen geleerte Vitrine in der Nähe wieder aufgefunden. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell