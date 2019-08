Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Gothaer Polizei ein Kellereinbruch gemeldet. Lediglich das Schloss und den Schlossriegel einer Kellerbox nahm ein noch unbekannter Dieb aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rohrbachstraße mit. Ob er noch weitere Sachen in dem Verschlag vermutete, welche er mitnehmen könnte, ist nicht bekannt. Der Wert der gestohlenen Schließeinrichtung wurde mit 50 Euro beziffert. (av)

