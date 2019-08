Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter dank Ladendetektiv gefasst

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Donnerstagabend entwendete ein amtsbekannter 36-Jähriger aus einem Einkaufsmarkt in der Ichtershäuser Straße ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Herr mit einem Fahrrad. Der aufmerksame Ladendetektiv bemerkte jedoch den Diebstahl, nahm umgehend die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Somit konnte die Polizei dem Täter schnell habhaft werden. Das gestohlene Mobiltelefon führte der 36-Jährige noch bei sich und so konnte es direkt wieder ausgehändigt werden. Doch dem nicht genug, stellte sich heraus, dass das genutzte Fahrrad ebenfalls am gleichen Tag gestohlen worden war. Daraufhin konnte das S-Pedelc an den glücklichen Eigentümer zurückgegeben werden. Den Täter nahmen die Beamten vor Ort vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle der Polizei. (db)

