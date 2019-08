Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Leichtkraftrad

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Abendstunden am Donnerstag ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einen Vw und einem Leichtkraftrad im Drosselweg. Die 24-Jährige Unfallverursacherin befuhr den Drosselweg mit der Absicht nach links in die Straße "Oberer Sonnenhang" einzubiegen. Die 30-Jährige Geschädigte fuhr in genau entgegengesetzter Richtung und im Einmündungsbereich kam es zum Kontakt zwischen Pkw und Leichtkraftrad. Hierbei verletzte sich die Zweiradfahrerin infolge des Sturzes leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell