LPI-GTH: Graffiti in der Gothaer Innenstadt

Gotha (ots)

Unbekannte verursachten in der Zeit vom 07.08.2019 bis zum 08.08.2019 durch mehrere Graffitis an Hausfasaden in der Gothaer Innenstadt Sachschaden. Am Donnerstagnachmittag kam der Sachverhalt zur Anzeige. Die betreffenden Häuser befinden sich in der Querstraße. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0200192/2019 bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 zu melden. (db)

