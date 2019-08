Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Hötzelsroda (Wartburgkreis) (ots)

In den Nachmittagsstunden am Mittwoch ereignete sich in Hötzelsroda ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Alle Fahrzeugführer fuhren hintereinander auf der Dürrerhofer Allee aus Richtung Eisenach kommend, wobei die 40-Jährige Fahrzeugführerin im vordersten Fahrzeug (Peugeot) verkehrsbedingt bremsen musste. Der dahinter fahrende 64-Jährige konnte seinen Nissan noch rechtzeitig abbremsen, während der 28-Jährige Unfallverursacher mit seinem Vw nicht mehr bremsen konnte, auffuhr und dabei die beiden anderen Fahrzeuge zusammenschob. Dabei verletzte sich der 64-Jährige leicht. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell