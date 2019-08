Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lenksteuergeräte im Wert von fast 60.000 Euro gestohlen

Molschleben (Landkreis Gotha) (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum Morgen am Donnerstag kam es zum Diebstahl von mehreren Lenksystemen von landwirtschaftlichen Maschinen. Der oder die unbekannte(n) Täter gelangten auf das Firmengelände und montierten folgend die GPS-Systeme von den Fahrzeugen ab. Das Beutegut hat einen Wert von ca. 59.000 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0199738/2019 zu wenden. (db)

