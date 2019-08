Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Feier vorzeitig beendet

Gotha (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Gothaer Innenstadt zum Einsatz von mehreren Funkstreifenwagen. Ursächlich war die Mitteilung eines 28-Jährigen über eine größere Gruppierung von Jugendlichen, welche andere Leute bepöbelten und anspuckten. Im Rahmen der Aufklärungen des Sachverhalts zeigte sich, dass eine private Feierlichkeit stattfand und folgend beendete die Polizei die Veranstaltung. Eine 13-Jährige wurde alkoholisiert an die Eltern übergeben. (db)

