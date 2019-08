Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrunfall auf der B7

Gotha (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Weimarer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 26-Jährige Fahrerin eines Fords befuhr die Seeberger Landstraße in Richtung Gotha und wollte an der Kreuzung zur Weimarer Straße nach links abbiegen. Hierbei übersah sie die 33-Jährige Unfallgegnerin in ihrem Vw. Das Fahrzeug der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit. Beide beteiligte Personen blieben unverletzt. (db)

