Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike entwendet

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 04.08.2019 bis zum 07.08.2019 kam es zu einem weiteren Diebstahl eines E-Bikes. Der aktuelle Fall ereignete sich in der Friedrich-Jacobs-Straße. Der unbekannte Täter drang in das Mehrfamilienhaus ein und entwendete in der Folge aus einem Keller ein E-Bike samt Schloss im Wert von über 2500 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0198578/2019 zu wenden. (db)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell