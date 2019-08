Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geländer ragt auf die Fahrbahn

Eisenach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch informierte ein 64-Jährige Fahrer eines VW Caddy die Polizei über ein Geländer an einem Fußweg in der Bahnhofstraße, welches ca. 1 Meter auf die Fahrbahn ragt. Insgesamt kam es an zwei PKWs zu Schäden an den Außenspiegeln. Die Polizei nahm in der Folge eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf, da Unbekannte das Geländer lösten und in Richtung der Fahrbahn bewegten. Glücklicherweise entstanden keine Personenschäden. Die Feuerwehr sicherte das Geländer im Anschluss, sodass eine weitere Gefährdung ausgeschlossen war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0198313/2019 bei der PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691/261125 zu melden. (db)

