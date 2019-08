Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall - Fahrer und Beifahrerin verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Nachmittag ereignete sich in der Ichtershäuser Straße ein Verkehrsunfall. Der 26-Jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW Ford in Richtung Stadtzentrum. Gleichzeitig hielt der 46-Jährige Geschädigte mit seinem PKW Citroen an einer Tankstelleneinfahrt. Der 26-Jährige übersah jedoch den wartenden PKW und fuhr auf. Hierbei verletzten sich der Fahrer und die 40-Jährige Beifahrerin des wartenden Fahrzeugs und folgend kamen beide Personen ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt an beiden insgesamt ca. 3000 Euro. (db)

