Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Am späten Dienstagabend ereignete sich in der Kindleber Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 38-Jährige Unfallverursacher fuhr stadteinwärts und kam aus ungeklärter Ursache mit seinem PKW Skoda auf die Gegenfahrbahn. Dies führte zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford des 34-Jährigen Unfallgegners, welcher in entgegengesetzter Richtung fuhr. Der Verursacher kam in Anschluss zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, war die Straße für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. (db)

