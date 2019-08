Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Fahrraddiebstahl - Vorderrad zurückgelassen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 44-Jähriger Mann stellte sein Fahrrad am Montagmittag vor dem Krankenhaus in der Bärwinkelstraße in einem Fahrradständer ab und schloss es mit dem Vorderrad an. Als der Geschädigte gegen 13 Uhr nichtsahnend zurückkehrte, konnte er lediglich das Vorderrad samt Schloss vorfinden. Die restlichen Teile entwendete ein Unbekannter. Das Mountainbike der Marke Scott hatte einen Wert von ca. 400 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Angabe der Hinweisnummer 0196854/2019 bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 zu melden. (db)

