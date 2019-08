Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit 1,24 Promille

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden am Montag ereignete sich in der Wartburgallee ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 46-Jährige Unfallverursacher stieß mit seinem Vw an der Kreuzung zur Johann-Sebastian-Bach-Straße mit dem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Opel einer 20-Jährigen zusammen. Am Opel entstand ein derartiger Sachschaden, dass das Fahrzeug vor Ort abgeschleppt werden musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim Unfallverursacher einen Atemalkoholwert vom 1,24 Promille fest. Somit erwartet den 46-Jährigen nun eine Anzeige den Gefährdung des Straßenverkehrs.

