Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Gotha (ots)

Am Montagnachmittag kollidierte ein Fahrzeug in der Gartenstraße mit einer Straßenbahn und flüchtete in der Folge unerlaubt vom Unfallort. An der Straßenbahn entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50-100 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0197027/2019 zu wenden. (db)

