Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller entwendet

Gotha (ots)

Am Montagabend kam es zur Anzeigenerstattung, da ein Unbekannter mehrere Keller in der Schlegelstraße aufgebrochen hatten. Hierbei entwendete der Täter u.a. ein Fahrrad im Wert von ca. 2000 Euro. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0197041/2019 zu wenden. (db)

