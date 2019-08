Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Über das Wochenende betraten unbekannte Täter einen Lagerplatz in Arnstadt (Hohe Bleiche) und brachen gewaltsam in einen Bauwagen und einen Baucontainer ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Die unbekannten Täter verursachten aber einen Schaden von ca. 600 EUR. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0196296/2019 entgegen. (aw)

