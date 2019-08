Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto mit Wildschweinen zusammengestoßen

Espenfeld - Dosdorf (ots)

Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer kollidierte in den frühen Morgenstunden mit zwei Wildschweinen auf der Landstraße 3004. Der aus Richtung Dosdorf kommende Fahrer stieß frontal mit beiden Tieren zusammen. Eines der beiden Wildschweine verendete noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. (aw)

